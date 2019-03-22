РИАМО – 22 мар. В Московской области активно продолжается разъяснительная работа с населением по переходу региона на новую систему обращения с коммунальными отходами, активисты ОНФ остались довольны увиденным в ходе поездки на комплекс по переработке отходов в Рошале, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

В мероприятии приняли участие представители областного Общероссийского народного фронта и управдома из городских округов Дубна, Домодедово и Орехово-Зуево.

«В ходе мероприятия участникам был продемонстрирован полный цикл переработки мусора. Ежедневно на КПО в городском округе Рошаль привозят порядка 250 тонн мусора. Так, 20% отходов идут на переработку, еще 30% отправляются на компостирование. Остальное отправляется на захоронение», – отмечается в сообщении.

Выделить из мусора полезные фракции позволяет сортировка. Специальное оборудование и сотрудники КПО отбирают мусор, который потом пойдет на переработку. Чаще всего это бумага, пластик, пленка, металл.

Представители ОНФ впервые посетили, современный комплекс по переработке отходов такого масштаба, расположенный в Рошале.

«Подробно ознакомившись с современной организацией технологических процессов по сортировке отходов, мы поставили высокую оценку. Мы увидели «путь мусора» – от контейнера до его полной переработки. Сейчас уже при сортировке мусора его разбирают не на четыре, а на 15 фракций. Это значит, что этот мусор не будет захораниваться на полигонах, а пойдет на вторичную переработку и, соответственно, наше Подмосковье становится чище и экологичнее», – уверена руководитель исполкома ОНФ по Московской области Юлия Белехова.

Подобные мероприятия проходят регулярно в рамках информационно-просветительской программы для жителей региона по разъяснению новых подходов в системе обращения с коммунальными отходами, которую организовали министерство ЖКХ Московской области совместно с региональной Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов.

С конца прошлого года уже проведено 30 таких поездок управдомов со всего Подмосковья. Основная цель программы – показать жителям цивилизованный подход к сортировке и утилизации мусора, рассказать о его «жизненном цикле», а также призвать население активнее разделять мусор.

С 1 января Подмосковье перешло на новую систему обращения с отходами, в том числе раздельный сбор мусора.

Современные комплексы по сортировке и переработке отходов уже построены и работают в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще девять таких предприятий в том числе с применением технологии глубинной сортировки. В течение нескольких лет будет построено также четыре современных завода по термическому обезвреживанию отходов с попутной выработкой электроэнергии.