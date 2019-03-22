РИАМО – 22 мар. До 1 июня 2019 года молодежь Московской области может принять участие во Всероссийском конкурсе «Поэзия Победы» имени Андрея Дементьева, жюри ждет стихотворения о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, говорится в сообщении пресс-службы музея Победы.

«Конкурс стартовал в Международный день поэзии, который отмечается 21 марта. Жюри возглавляет поэт-песенник Александр Шаганов. Участникам предлагают представить поэтические работы о мужестве и великодушии, о чувствах и переживаниях людей в годы войны, о памяти поколений и благодарности за Великую Победу», – говорится в сообщении.

Стихотворения могут быть посвящены конкретным героям Великой Отечественной войны, фронтовикам, труженикам тыла и их семьям.

«Поэтическое состязание проходит по трем номинациям – для школьников средней и старшей школы 11-13 и 14-17 лет, а также в возрастной категории от 18 до 25 лет», – поясняется в материале.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки по ссылке .

Итоги конкурса подведут 16 июня 2019 года. Торжественная церемония награждения пройдет в музее Победы 16 июля, она приурочена ко дню рождения Андрея Дементьева.

Лучшие работы победителей и лауреатов будут опубликованы на официальном сайте и группах музея Победы в соцсетях, а также в ведущих российских СМИ. Победители в каждой из номинаций получат подарки от музея. По итогам конкурса также будет издан сборник лучших стихов с одноименным названием.

Конкурс «Поэзия Победы» приурочен к празднованию 74-летней годовщины Великой Победы. С 2018 года конкурс носит имя Андрея Дементьева. Известный поэт, лауреат Государственной премии СССР, член Союза писателей СССР, почетный член Российской академии художеств Дементьев был первым председателем жюри конкурса.

В прошлом году в состязании участвовали более 300 юных поэтов из России, Республики Беларусь, Латвии и Украины.