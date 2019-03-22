РИАМО - 22 мар. На Карьерной улице в столице произошел конфликт, который перерос в массовую потасовку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы московского главка МВД РФ.

«На Карьерной улице, дом 2, был массовый конфликт, перерос в потасовку. Сотрудники полиции пресекли все противоправные действия, участников доставили в отдел полиции для разбирательств», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту полицией начата проверка.