РИАМО – 22 мар. Более 780 тысяч жителей приняли участие в движении ГТО в Подмосковье, оздоровительные мероприятия проводились в регионе в течение пяти лет с момента подписания президентом России указа «О всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Московская область стала пилотным регионом, где проходила апробация испытаний и нормативов, а также разработка универсальных методик для внедрения и применения комплекса ГТО», – отмечается в сообщении.

Центры тестирования ГТО открыты и работают в 64 муниципальных образованиях Подмосковья. На каждом из объектов сформирован штаб компетентных судей, которые прошли специальную подготовку.

Кроме того, с помощью мобильного комплекса, включающего в себя оборудование, инвентарь, а также штат опытных судей и волонтеров, в Подмосковье проходят выездные тестирования, позволяющие принять нормативы ГТО у более чем 500 человек одновременно.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков добавил, что в рамках пятилетия физкультурно-спортивного комплекса ГТО в регионе запланировано более 100 мероприятий.

«Это флешмобы, мастер-классы, спортивные соревнования среди школьников, людей старшего поколения, семей с детьми. Мы постарались максимально разнообразить программу и выйти за рамки привычных испытаний. Ожидается, что в каждом из мероприятий примут участие от 200 до 1000 человек. Более того, заявку на участие во флешмобе в школах Подольска подали более 2,5 тысяч человек», – уточнил Терюшков.

Популяризация комплекса ГТО – один из основных инструментов в достижении цели по привлечению к систематическим занятиям физкультурой и спортом 55% жителей к 2024 году.

«Мероприятия по подготовке и тестированию граждан входят в региональный проект «Спорт – норма жизни», утвержденный губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Мы приложим все необходимые усилия для достижения этой цели», – подытожил Терюшков.