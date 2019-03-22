РИАМО - 22 мар. В Московской области четверо местных жителей признаны виновными в убийстве коммерческого директора фирмы, совершенном в 2014 году, их приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии, сроки заключения составили от 10 до 15 лет, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по региону.

Собранные следователем 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему Сергею Мануйлову, 35-летнему Евгению Полуэктову, 57-летнему Геннадию Простякову и 33-летней Ольге Кузнецовой.

«В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ), организации убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (часть 3 статьи 33, пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Приговором Московского областного суда Мануйлову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, Простякову в виде 11 лет лишения свободы, Полуэктову в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Кузнецовой в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что Кузнецова и Мануйлов имея финансовые разногласия с коммерческим директором ООО «Ателье камня» из-за деятельности организации, решили совершить его убийство. Таким образом они планировали получить материальную выгоду путем реализации, принадлежащего им сырья через указанную фирму и при этом устранить препятствующего им в этом бизнесмена.

В целях реализации задуманного Кузнецова и Мануйлов приискали для совершения убийства Простякова и Полуэктова, пообещав заплатить им 10 тысяч долларов США.

Утром 26 июня 2014 года исполнители убийства прибыли к месту проживания жертвы в СНТ «Мирный», расположенный вблизи города Дедовска.

«На проезжей части возле одного из домов они разложили автомобильные покрышки, тем самым заблокировав проезд. Когда мужчина выехал с дачного участка и вышел из автомобиля для устранения препятствия, один из злоумышленников используя бейсбольную биту, нанес ему не менее 14 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям», - поясняется в материале.

От полученных телесных повреждений предприниматель скончался на месте происшествия. В целях сокрытия возможных следов преступления, Простяков и Полуэктов сожгли автомобиль потерпевшего и скрылись.

Преступление долгое время оставалось нераскрытым, однако следователи не переставали предпринимать меры, направленные на установление лиц, совершивших убийство. Следствием рассматривались разные версии и мотивы совершенного убийства, приоритетной являлась - профессиональная деятельность потерпевшего.

«В результате грамотно спланированных и проведенных следователем следственных действий и оперативно- розыскных мероприятий удалось установить личности организаторов и исполнителей убийства», - добавляется в сообщении.

В ходе тактически правильно проведенного следователем допроса соучастники дали развернутые показания по существу уголовного дела и совершенного ими преступления.