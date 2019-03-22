РИАМО – 22 мар. Лидер группы «Ленинград» и с недавнего времени член общественного совета при комитете по культуре Госдумы Сергей Шнуров, выступая на парламентских слушаниях, предложил упразднить министерство культуры, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам музыканта, он - «полевик», который работает в сфере культуры и искусства. На этом основании Шнуров предостерег депутатов и общественность от регламентирования культуры с помощью законов.

«Вы пытаетесь с помощью сети поймать океан. Ни в какой нормальной стране нет министерства культуры! Я буду отстаивать такую позицию: всех разогнать!» - сказал Шнуров.

Также музыкант высказался о поэте Александре Пушкине. Он отметил, что давным-давно пора написать на каждой школе: «Александр Сергеевич Пушкин - наше не все». Шнуров подчеркнул, что кроме Пушкина в русской культуре «есть еще кое-что».