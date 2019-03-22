РИАМО - 22 мар. В Дубне на прилегающей к Российскому центру программирования территории прошло торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию первого жилого дома кооператива «Новый город», в 52 из 106 квартир будут проживать резиденты особой экономической зоны, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Можно привлекать инвестиции, строить новые предприятия, но, если высококвалифицированным специалистам, которые должны на них работать, будет негде жить, они найдут другое место для применения своего опыта и знаний. Поэтому в концепции развития особой экономической зоны «Дубна» изначально предусмотрели возведение так называемого «городка программистов», – сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Дома на левом берегу по улице Программистов считались долгостроем. Но после того, как кооператив застройщиков «Новый город» возглавил Евгений Углов, к решению вопроса подключилась администрация города, а Объединенный институт ядерных исследований в качестве пайщика приобрел целую секцию следующей очереди строительства, ситуация изменилась.

«Это первый жилой дом на прилегающей к ОЭЗ «Дубна» территории, ввода которого в эксплуатацию ждали очень давно. Думаю, что участники кооператива оценили совместную работу всех городских структур, администрации, Объединенного института ядерных исследований. Огромное спасибо за поддержку губернатору Московской области Андрею Воробьеву и строительной отрасли региона. Сегодня жители дома могут считать себя полноправными собственниками своих квартир», – отметил глава городского округа Дубна Максим Данилов.

К моменту торжественной церемонии многие собственники уже проживают в новом доме либо завершают ремонт в квартирах. В доме две секции переменной этажности (7-9 этажей). Он построен по самым современным технологиям.

Компания ООО «Дубна уют» уже приняла дом в управление, и генеральный директор Игорь Каганцов пообещал жителям, что любые возникающие вопросы будут решаться оперативно. У компании много планов по диспетчеризации, установке системы «Умный дом».

Данилов уточнил, что данный дом – это «только первая ласточка». Документы о разрешении на строительство следующих объектов «Нового города» – секций дома №4 отправлены на согласование в региональное министерство жилищной политики.

По его словам, есть уверенность, что при поддержке правительства Подмосковья, Объединенного института ядерных исследований и компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» они также будут достроены в запланированные сроки.