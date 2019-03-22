РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 мар. В подмосковном Королеве 30 марта пройдет весенний бал-2019, в программе мероприятия исторические и современные бальные танцы, сообщается в Instagram-аккаунте молодежного центра «Космос».



«В программе бала: исторические и современные бальные танцы, латиноамериканские танцы, интерактивное обучение во время бала, игры и конкурсы для всех желающих, выступления музыкальных и танцевальных коллективов», – говорится в сообщении.



На мероприятии действует дресс-код: дамы – в вечерних платьях ниже колен, мужчины – в костюмах или рубашках с длинными рукавами, в галстуках или бабочках. Для участников предусмотрены грим-уборные.

Мероприятие пройдет в ЦДК имени Калинина по адресу: улица Терешковой, дом №1. Начало мероприятия в 12:00. Сбор гостей с 11:00.

Информация предоставляется по телефонам: 8(965)212-40-22 – Андрей и 8(910)468-21-44 – Ирина.