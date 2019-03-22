РИАМО – 22 мар. В подмосковном управлении Федеральной службы судебных приставов 28 марта пройдет День единого приема граждан, консультации можно будет получить с 14:00 до 20:00, говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП по Московской области.

Цель мероприятия – обеспечить беспрепятственный доступ граждан на прием по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи по указанным вопросам.

«В аппарате управления прием будет осуществляться главным судебным приставом Московской области, его заместителями и начальниками отделов аппарата управления», – отмечается в сообщении.

Запись на прием осуществляется по телефону: 8(495)580-59-18.

«При себе гражданам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей документ, подтверждающий полномочия», – уточняется в материале.