РИАМО – 22 мар. Воспитанники социально-реабилитационного центра «Маленькая страна» в Луховицах посмотрели в кино новый мультфильм «Волшебный парк Джун», мероприятие стало частью проекта местного отделения общественной организации «Молодая гвардия» партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Так, 21 марта организовали бесплатный кинопоказ нового мультфильма для воспитанников местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Маленькая страна». Они посмотрели картину «Волшебный парк Джун». Такие мероприятия в Луховицах стали доброй традицией. Активисты проводят их в рамках федерального проекта «Крепкая семья», реализуемого партией «Единая Россия», – отмечается в сообщении.

Ребята остались довольны просмотром. Они поблагодарили молодогвардейцев и представителей парламента за подарок, а также отличное совместное времяпрепровождение.