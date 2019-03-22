РИАМО - 22 мар. Семинар для представителей бизнес-сообщества по вопросам техприсоединения газовым сетям провели на базе предприятия «Мособлгаз» в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В Подмосковье проводится системная работа по упрощению и повышению прозрачности технологического присоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе к газовым сетям. Очередной семинар для представителей малого и среднего бизнеса был проведен в Московской области 22 марта», – сказал Пестов.

В ходе мероприятия эксперты подробно рассказали предпринимателям об особенностях и изменениях в законодательстве, регулирующем вопросы техприсоединения к газовым сетям, в том числе о процедурах, сроках и тарифах на подключение.

Также специалисты провели индивидуальные консультации со всеми желающими представителями малого и среднего бизнеса и оказали им практическую помощь в решении возникших вопросов.

Это уже третий подобный семинар на базе «Мособлгаза» с начала текущего года. Данные мероприятия востребованы среди представителей малого и среднего бизнеса, в совокупности их уже посетили сотни предпринимателей.

В Московской области постоянно совершенствуются сервисы, позволяющие подавать заявки на технологическое присоединение дистанционно, без посещения офисов и ожидания в очередях.

К примеру, заявку на подключение к газовым сетям можно подать через «Личный кабинет клиента» на сайте газоснабжающей организации. Данный сервис позволяет заключить договор онлайн, получить информацию о состоянии лицевого счета, тарифах на газ, вносить показания приборов учета и производить оплату без комиссии.

Кроме того, в Подмосковье реализована возможность подписывать договоры о подключении к газораспределительным сетям помощью SMS-сервиса, что также позволяет сократить количество посещений офисов газовой компании.