РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. В поселении Томилино подмосковных Люберец 6 апреля пройдет турнир по жиму штанги лежа, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель Люберецкого спортивного объединения «Зевс» Александр Сметанин.

«Шестого апреля в поселении Томилино в городском округе Люберцы состоится турнир по жиму штанги весом 70 килограммов лежа на количество раз. Турнир проводится на кубок группы компаний «IP-HOME», – сказал Сметанин.

Он добавил, что турнир пройдет на стадионе «Урожай» в поселении Томилино. В 10:00 начнется взвешивание спортсменов. В 10:30 стартует турнир.

«Заявки принимаются до 5 апреля по телефону: 8(964)792-71-35», – заключил Сметанин.