РИАМО - 22 мар. В предстоящие выходные в Москве будут изменены маршруты нескольких автобусов, нововведения затронут три столичных округа – ТиНАО, ЮАО, СВАО, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 23 марта на Калужском шоссе между действующими остановками «Ракитки» и «Коттеджный поселок» появится новый остановочный пункт – «Поворот на деревню Городище» (по требованию). Производить посадку и высадку пассажиров здесь будут автобусы №№117, 303, 503, 508, 512, 513, 514, 515, 526, 531 и 879», – говорится в сообщении.

Также с 23 марта по новому маршруту будут курсировать автобусы №724 («Нагатинский Затон» - «Кленовый бульвар»). Так, при движении от Кленового бульвара после остановки «Кинотеатр «Орбита» автобусы будут поворачивать направо, на Судостроительную улицу, где появится дополнительная остановка «Метро «Коломенская» (совмещена с остановками автобусов №№670 и 670к), а уже затем будут выезжать на проспект Андропова.

24 марта в течение всего дня автобусы №533 не будут заезжать на территорию ВДНХ. Между станциями метро «ВДНХ» и «Ботанический сад» транспорт будет курсировать в обоих направлениях по улицам Сергея Эйзенштейна и Вильгельма Пика.

Изменения связаны с проведением праздника Навруз на ВДНХ.