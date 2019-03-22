РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Малоимущие жители Подольска могут обратиться в органы соцзащиты за материальной помощью на приобретение оборудования, обеспечивающего прием телевизионного сигнала в цифровом формате, сообщила «РИАМО в Подольске» завотделом социального обслуживания населения и по делам инвалидов Подольского управления социальной защиты населения Ольга Пластун.

Всем жителям Подольска в 2019 году предоставят возможность бесплатно смотреть 20 каналов первого и второго мультиплексов (пакетов из 10 каналов каждый). Переход на «цифру» будет проходить поэтапно, при этом аналоговое телевещание часть операторов кабельного телевидения не отключит еще на протяжении нескольких лет, а часть прекратит с 15 апреля. Тем, кто не сможет приобрести современный телевизор, органы соцзащиты помогут купить специальную приставку.

«В связи с переходом на цифровое телевещание с 15 апреля министерством социального развития Московской области в целях оказания поддержки социально незащищенных слоев населения предполагается оказание материальной помощи на приобретение оборудования, обеспечивающего прием сигнала в цифровом формате», – сказала Пластун.

Для этого им нужно обратиться в органы соцзащиты.

«Пока ни одного заявления на помощь мы не получили. Если величина доходов нуждающихся в помощи выше прожиточного минимума, но финансовая ситуация тяжелая, они могут попросить помощи у депутата Мособлдумы Павла Максимовича», – отметила Пластун.

Получить помощь могут одиноко проживающие граждане, самостоятельно ведущие домашнее хозяйство, не имеющие других родственников, зарегистрированных вместе с ними по месту жительства. При этом их среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе на душу населения. Также помощь полагается семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума. Величина прожиточного минимума составляет 12 229 рублей.

Экстренную социальную помощь оказывают гражданам единовременно в течение календарного года на основании поданного заявления и документов, подтверждающих состав семьи и доходы ее членов за три последних календарных месяца, предшествующего месяцу подачи заявления.

В помощь пенсионерам направят волонтеров, которые помогут установить и настроить приставку. Задать вопросы и сделать заявку для волонтеров можно по телефону Единой системы приема сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области: 8(800)550-50-30, добавочный номер 6.