РИАМО – 22 мар. В столице намерены возродить Московское городское экскурсионное бюро, первый киоск начнет работу уже этим летом возле Музея археологии столицы, говорится в сообщении пресс-службы компании «Мосгортур».

Организация была создана в 1947 году, занималась проведением всех видов экскурсий на русском языке и разрабатывала до десяти новых маршрутов в год.

«Новая версия проекта выступит в качества агрегатора экскурсий, а также создаст единую инфраструктуру. Она будет включать сеть продажи экскурсий, транспортные сервисы, сообщество аккредитованных гидов и систему онлайн-продаж билетов», – отмечается в сообщении.

Генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников пояснил, что сейчас на рынке туристических услуг существует много частных компаний, которые со времен СССР не смогли создать прозрачную и понятную потребителю систему организации городских экскурсий.

«При этом ряд компаний и гидов работают полулегально, поэтому турист не защищен от мошенничества или низкого качества продукта. Мы решили, что экскурсионное бюро может эти проблемы. Однако в отличие от советского прообраза, который работал в основном с москвичами, мы нацелены на российских туристов и иностранцев», – пояснил он.

Первая версия сайта mgeb.ru была запущена в рамках Московского культурного форума. На сайте представлены более 70 экскурсий от партнеров проекта, среди которых – Музей Москвы, «Моспароходство», парк «Зарядье» и другие.

«В дальнейшем мы будем расширять сеть партнеров и увеличивать количество экскурсий, в том числе за счет тех, которые мы разработаем самостоятельно. Однако самая глобальная задача на этом этапе – введение единой системы аккредитации гидов-экскурсоводов», – уверен Овчинников.

Планируется, что помимо рейтинга гидов, на сайте бюро будут доступны выбор гида для экскурсии, вызов гида на точку локации в течение часа и планирование туров. Также экскурсии будут доступны в офлайн-точках продаж, которые будут расположены в местах наибольшей концентрации туристов.