РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мар. Детский автогородок планируют построить на территории новой школы в ЖК «Центр-2» микрорайона Железнодорожный Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Строительство школы на 792 места началось в 2017 году за счет средств инвестора. Она будет состоять из двух блоков общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. Там будут располагаться два спортзала, игровые комнаты, классы для занятий.

«На прилегающей территории оборудованы два больших стадиона: футбольное поле и волейбольная площадка. Изюминкой нашей школы станет детский автогородок с элементами городской дорожной сети. Также здесь установят малые спортивные формы и игровые комплексы», – сказала кандидат на должность директора школы Наталья Ковальчук.

Она добавила, что школа рассчитана на 33 класса. На базе образовательного учреждения будут открыты дополнительные секции и кружки, а также профильные классы инженерно-технической направленности: математическо-физические, информационные, биохимические и другие.

В настоящее время одновременно с формированием списка учащихся идет подбор педагогов и технического персонала.

«Двадцать два педагога высшей категории уже готовы прийти работать в школу. Из соседних школ №№14 и 15 мы уже набрали более 80 первоклассников, и со 2 по 9 классы подали заявление 308 человек», – пояснила Ковальчук.

Новое образовательное учреждение планируют открыть в сентябре 2019 года.