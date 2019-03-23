РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 мар. В подмосковном Подольске в субботу пройдет VII фестиваль любительских короткометражных фильмов «Окно во двор».

Ежегодный некоммерческий фестиваль короткометражных фильмов «Окно во двор» организуют подольская региональная организация «Российский союз молодежи» и комитет по делам молодежи администрации городского округа. В текущем году данное мероприятие будет проходить в седьмой раз. Принять участие могут все желающие.

Фестиваль короткометражных фильмов «Окно во двор» пройдет в субботу. Это любительский конкурс для творческих людей, которые хотят показать свой взгляд на мир окружающим. Для участия нужно немного – желание снимать и камера. В 2019 году темой фестиваля стало «Волшебство». Участникам нужно за 7 минут передать зрителю свои эмоции и мысли.

В настоящее время на участие в фестивале было подано более 10 фильмов, один из которых документальный.

Проходить фестиваль будет в субботу в 13:00 по адресу: улица Почтовая, дом №8. Подробности можно узнать в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте»