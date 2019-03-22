РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Представитель министерства имущественных отношений Московской области Александр Шармиашвили предложил многодетным семьям из подмосковного Подольска выразить пожелания, где они бы хотели получить земельные участки вне городского округа, так как на территории муниципалитета не хватает земли, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в пятницу прошло собрание представителей власти с многодетными семьями, стоящими в очереди на бесплатное предоставление земельного участка. В нем приняли участие представитель министерства имущественных отношений Московской области Александр Шармиашвили, председатель комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга Сергей Цаплинский и другие.

«У министерства имущественных отношений Московской области есть подведомственная организация – центр содействия развитию земельно-имущественного комплекса, которому мы вправе поручить сформировать земельные участки из земель неразграниченной государственной собственности. Прошу рассмотреть вопрос о формировании массива или же предоставления уже сформированного участка на территории иного муниципального образования, в основном Чехова и Серпухова», – сказал Шармиашвили.

Он добавил, что администрация городского округа соберет все пожелания по месту расположения таких участков и передаст в министерство вместе с обращением.

Около 100 представителей многодетных семей после собрания заполнили бланки, в которых написали, в каких граничащих с Подольском муниципалитетах они хотели бы получить участки. Администрация Подольска изучит их и напишет обращение в профильное министерство регионального правительства.

Всего на учете по предоставлению участков состоит 1263 многодетных семьи. Утвержден перечень из 31 земельного участка, планируемого к распределению в 2019 году. Это три участка в деревне Злобино Серпуховского района, 28 – в деревне Волково Наро-Фоминского района.

Также в настоящее время проводят межевание по формированию 12 участков в деревне Федюково, 20 участков вблизи СНТ «Лесной», 33 – вблизи деревни Никулино, еще двух участков в деревне Макарово. После межевания и постановки на кадастровый учет их включат в перечень земельных участков, планируемых к распределению в текущем году.

Таким образом, в 2019 году земельными участками могут обеспечить около 100 семей. Предложенные участки не покроют полную потребность всех многодетных семей в земле, не хватает еще более 70 гектаров.