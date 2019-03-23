РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 мар. В музейно-выставочном комплексе подмосковных Люберец в субботу пройдет поэтический фестиваль восточно-славянских культур «Единство».

Председатель регионального отделения «РосМолСпорт» Сергей Агаджанян отметил, что в мероприятии примут участие поэты и чтецы, являющиеся носителями русской, украинской, белорусской, сербской и польской культуры.

Фестиваль разобьют на поэтические блоки, каждый из которых завершится музыкальным номером. Ожидается выступление гостей из украинского молодежного клуба Москвы, участников творческого коллектива «Импровизация», вокальной студии «Время» культурного комплекса «Котельники», лидеров «РосМолСпорт Московской области» и других.

Музейно-выставочный комплекс находится по адресу: Люберцы, улица Звуковая, дом №3. Начало мероприятия в 14:00.