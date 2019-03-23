РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 мар. В подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте в субботу проведут спортивный праздник, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации муниципалитета.

«Двадцать третьего марта комитет по физической культуре и спорту администрации горокруга Люберцы организует спортивный праздник «Спорт – в каждый двор». Начало в 12:00. Праздник пройдет по адресу: Октябрьский проспект, дом №8, корпус №3, дворовая площадка», – говорится в сообщении.

Жители смогут принять участие во вкусных поединках, посоревноваться в перетягивании каната и в настольном теннисе. Малыши смогут порезвиться на надувной полосе препятствий.

«РосМолСпорт Московской области» покажет мастер-классы и силовое шоу «Русский характер», – отмечается в сообщении.

Кроме того, пройдет турнир по футболу. В команде могут быть четыре игрока и один запасной 2004-2006 годов рождения. Подать заявку на участие в турнире по футболу можно по телефону: 8(495)503-32-42.