РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 мар. Жители городского округа Люберцы в субботу смогут пройти комплексное медицинское обследование в рамках Единого дня диспансеризации.

В субботу в Люберцах пройдет Единый день диспансеризации. Диспансеризация представляет серьезную меру по раннему выявлению заболеваний и профилактике хронических болезней.

Пройти комплексное обследование можно в любом поликлиническом отделении Люберецкой районной больницы №1 или Люберецкой районной больницы №2 с 09:00 до 13:00. При себе необходимо иметь полис, паспорт и СНИЛС.

В 2019 году Едиными днями диспансеризации определены 23 марта, 13 апреля, 25 мая, 8 июня, 13 июля, 10 августа, 14 сентября, 12 октября, 16 ноября и 7 декабря.

На прохождение диспансеризации в 2019 году приглашаются граждане, рожденные в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001 годах.

Всего в текущем году более 45 тысяч жителей городского округа смогут комплексно обследоваться у специалистов.