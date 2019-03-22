РИАМО - 22 мар. Деятельность придорожного кафе в подмосковной Истре приостановили на 14 суток из-за работника-иностранца, который трудился в заведении без соответствующих документов, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области

В отношении ООО «К» — владельца придорожного кафе — в Истринском районном отделе судебных приставов УФССП по МО возбуждено исполнительное производство по постановлению суда об административном правонарушении.

«Организация привлекла к трудовой деятельности иностранного гражданина, который, согласно закону, обязан иметь разрешение на работу иностранного гражданина или лица без гражданства с территорией действия – Московская область, но не имел такового», – говорится в сообщении.

Суд постановил признать ООО «К» виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 14 суток.

«Решение суда исполнено судебными приставами-исполнителями Истринского районного отдела судебных приставов незамедлительно», – подчеркивается в материале.