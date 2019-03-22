РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 мар. Госавтоинспекция подмосковного Красногорска разыскивает свидетелей смертельного наезда на пешехода, произошедшего 18 марта на Старо-Пятницком шоссе, говорится в сообщении пресс-службы отдела ГИБДД УМВД по горокругу.

«Восемнадцатого марта 2019 года в 06:00 по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, Старое-Пятницкое шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на пешехода, предположительно с участием автомобиля Toyota Funcargo», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

«Отдел ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск обращается ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, месту нахождения транспортного средства и водителя. Просим вас сообщить в ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск, по адресу: Красногорск, улица Райцентр, дом №3, кабинет №7 или по телефону: 8 (495)563–02–67, 8(495)562-87-44», – заключается в сообщении.