РИАМо – 22 мар. На Новом Арбате в центре столицы изменят режим работы парковок со шлагбаумом, с 25 по 26 марта включительно будут проведены профилактические работы, по этой причине заезд и выезд на территорию будет осуществляться бесплатно, сообщается на официальном сайте «Московского паркинга».

«Обращаем внимание автомобилистов, что на плоскостных парковках со шлагбаумом, расположенных на улице Новый Арбат, владения 11-21 (участок 1 и участок 2), с 25 по 26 марта включительно пройдут профилактические работы. В связи с этим, плата за парковку взиматься не будет, а въезд и выезд будут осуществляться в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму», – говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: 8(495)539-54-54 или 3210 с мобильного.