РИАМО – 22 мар. Московское УФАС России признало правомерным отказ от заключения государственного контракта ГКУЗ «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства ДЗМ» при проведении электронного аукциона по оказанию услуг санитарного содержания помещений заказчика, сообщается на официальном сайте антимонопольного органа.

«Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) по закупке составила почти 3,8 миллиона рублей ООО «Тепловик-ОВ» предложило цену 2,3 миллиона рублей с понижением НМЦК на 38,5%. В результате общество было признано победителем аукциона», – говорится в сообщении.

На основании закона о контрактной системе, если цена контракта была снижена на 25% и более от начальной минимальной цены контракта (НМЦК), победитель обязан обеспечить его исполнение банковской гарантией в полуторакратном размере, или подтвердить свою добросовестность на дату подачи заявки. В противном случае заказчик вправе признать его уклонившимся от заключения контракта.

«После заключения контракта ООО «Тепловик-ОВ» представило банковскую гарантию на сумму 189,6 тысячи рублей (5% от НМЦК, то есть в 1,5 раза меньше требуемого размера). Свою добросовестность победитель решил подтвердить при помощи шести контрактов, исполненных в течение двух лет до даты окончания подачи заявок», – добавляется в материале.

При этом три контракта не соответствовали требованиям о контрактной системе и не были приняты заказчиком.

«В настоящее время управление признало правомерность действий заказчика и сняло ограничения на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)», – заключается на сайте.