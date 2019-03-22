РИАМО – 22 мар. Московское УФАС России признало правомерным отказ от заключения государственного контракта ГКУЗ «Производственно-техническое объединение капитального ремонта и строительства ДЗМ» при проведении электронного аукциона по оказанию услуг санитарного содержания помещений заказчика, сообщается на официальном сайте антимонопольного органа.
На основании закона о контрактной системе, если цена контракта была снижена на 25% и более от начальной минимальной цены контракта (НМЦК), победитель обязан обеспечить его исполнение банковской гарантией в полуторакратном размере, или подтвердить свою добросовестность на дату подачи заявки. В противном случае заказчик вправе признать его уклонившимся от заключения контракта.
«После заключения контракта ООО «Тепловик-ОВ» представило банковскую гарантию на сумму 189,6 тысячи рублей (5% от НМЦК, то есть в 1,5 раза меньше требуемого размера). Свою добросовестность победитель решил подтвердить при помощи шести контрактов, исполненных в течение двух лет до даты окончания подачи заявок», – добавляется в материале.
При этом три контракта не соответствовали требованиям о контрактной системе и не были приняты заказчиком.
«В настоящее время управление признало правомерность действий заказчика и сняло ограничения на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)», – заключается на сайте.
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