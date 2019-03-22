РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. Тренер спортивного клуба (СК) «Альянс Спорт» и руководитель движения по развитию армрестлинга в Подольске Игорь Грушников занял третье место на чемпионате России по армрестлингу, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель СК «Альянс Спорт».

«В Екатеринбурге 21 и 22 марта проходил XXIX чемпионат России по армрестлингу, где наш земляк, тренер СК «Альянс Спорт», руководитель движения по развитию армрестлинга в городском округе Подольск, заместитель генерального директора СК «Подолье» Игорь Грушников занял почетное третье место», – сказал представитель.

На главный внутрироссийский старт года съехалось порядка 400 спортсменов из 47 российских регионов.