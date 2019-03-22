РИАМО – 22 мар. В подмосковном Дзержинском подготовят дорожную карту для получения муниципалитетом статуса наукограда, говорится в сообщении пресс-службы депутата Московской областной думы Владимира Жука.

Жук обсудил вопрос получения Дзержинским статуса наукограда накануне в эфире местного телевидения.

«Сейчас необходимо провести ревизию и понять, какой ресурс есть у Дзержинского, чтобы понимать дальнейшие шаги для реализации этой цели – получения статуса наукограда, разработать дорожную карту. Ключевую роль при решении проблемы будет играть и местное отделение партии «Единая Россия», и городские СМИ, информирующие жителей», – сказал Жук.

Он подчеркнул, что из 13 наукоградов 8 расположены на территории Московской области.