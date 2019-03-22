РИАМО - 22 мар. На Земле прогнозируют сильные магнитные бури 24, 27 и 28 марта, некоторые метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сильные магнитные бури ожидаются на нашей планете в период 24 по 28 марта. По данным ведущего в нашей стране центра космической погоды – Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН), сильная магнитная буря произойдет уже утром 24 марта», – говорится в сообщении.

Следующие две вспышки активности геомагнитного поля ожидаются 27 и 28 марта.

Магнитная буря (геомагнитная) – это реакция магнитного поля Земли на вспышки, происходящие на солнце. В результате таких вспышек Солнце выбрасывает огромное количество заряженных частиц, которые на огромной скорости уносит солнечный ветер. Буквально через день – два эти частицы долетают до земной атмосферы.

«И, хотя наша планета защищена собственным электромагнитным полем, которое поглощает большинство этих частиц, некоторые метеозависимые люди могут испытывать дискомфорт до, во время или даже после магнитной бури», – поясняется в материале.