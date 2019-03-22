РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 мар. Представители общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» в пятницу проверили изолятор временного содержания (ИВС) и спецприемник полиции, нарушений не выявлено, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Общественники посетили и проверили ИВС, камеры для содержания подозреваемых и обвиняемых, прогулочный двор, медицинский кабинет, душевую комнату.

«Представители общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Дмитрий Филимонов и Андрей Михайлов в рамках осуществления общественного контроля за деятельностью полиции посетили изолятор временного содержания и специальный приемник МУ МВД. Жалоб по условиям содержания и отношению сотрудников полиции не поступило. Работу сотрудников ИВС и специального приемника проверяющие оценили положительно», - говорится в сообщений.

Основной целью мероприятия была проверка соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и административно задержанных, уровня медицинского, материально-технического обеспечения, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований содержания помещений.





