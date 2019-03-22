РИАМО – 22 мар. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение Сбербанка на Ленинградском шоссе, злоумышленник вынес из банка более 100 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте МВД России.

«В отделение банка, расположенном на Ленинградском шоссе, зашел неизвестный и, угрожая кассиру предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства. Сотрудник финансового учреждения отдала злоумышленнику имеющуюся наличность, после чего нападавший скрылся. Ущерб составил 105 тысяч рублей», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции буквально через несколько минут задержали подозреваемого в совершении данного преступления.

В автомобиле подозреваемого обнаружены и изъяты похищенные деньги, а также предмет, похожий на пистолет.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, задержанного проверяют на причастность к аналогичным преступлениям», – резюмировала Волк.