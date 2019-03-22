РИАМО - 22 мар. Первого заместителя главы городского округа Чехов Дмитрия Фриша, обвиняемого в превышении должностных полномочий, поместили под домашний арест, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«По ходатайству следователя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом в отношении первого заместителя главы городского округа Чехов, обвиняемого в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ), избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году чиновник подписал договор купли-продажи муниципального здания лицу, не имеющему право на выкуп всего помещения, без торгов и аукциона.

Кроме того, в нарушение федерального законодательства он предоставил по указанной сделке льготу в виде рассрочки оплаты сроком на 10 лет, в то время как законодательством предусмотрен срок не более трех лет.

«В бюджет администрации до настоящего времени не поступили деньги по выкупу муниципального здания, чем причинен ущерб администрации. Размер ущерба будет установлен оценочной экспертизой», – отмечается в материале.

На допросе у следователя чиновник отказался от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.