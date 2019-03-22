РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мар. Жители городского округа Балашиха сдали более 130 тонн изношенных автомобильных шин с начала 2019 года в рамках акции «Безопасная шина», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Акция «Безопасная шина» проводится по инициативе министерства экологии Московской области с 2011 года. В 2019 году она продлится до 22 апреля.

«За 2018 год в Балашихе было собрано 313 тонн непригодных покрышек, с начала 2019 года уже собрали 131 тонну изношенных автомобильных шин», – сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Она добавила, что в городском округе для сбора старых шин установлены пять контейнеров: на Объездном и Восточном шоссе, улицах Новослободская, Линейная и Керамическая.

Изношенные шины нельзя выбрасывать на мусорные полигоны, их отправляют на переработку.

По мнению заместителя председателя правительства, министра экологии и природопользования Московской области Дмитрия Куракина, шины составляют проблему для экологического благополучия, если собраны непрофессионально.

«Мы поддерживаем все волонтерские и общественные мероприятия на эту тему. Людей на дорогах нужно предупреждать, чтобы они были внимательнее и правильно утилизировали шины», – пояснил Куракин.

С 1 января 2019 года по распоряжению правительства РФ вступил в силу запрет на захоронение использованных автопокрышек. Сети шиномонтажных мастерских должны в обязательном порядке иметь договоры на вывоз и утилизацию шин.