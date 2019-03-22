РИАМО – 22 мар. Эксперты сервиса «Яндекс.Недвижимость» выяснили, что наиболее загрязненный воздух в Москве – в Замоскворечье, на Якиманке и на Арбате, сообщает РИА Недвижимость.

«Замоскворечье, Якиманка и Арбат – районы с самым загрязненным воздухом в Москве. В десятку экологически неблагополучных мест российской столицы также попали Таганский и Тверской районы, Хамовники, Южнопортовый, Мещанский, Пресненский и Даниловский», – говорится в сообщении.

Одна из основных причин загрязненности городского воздуха в Москве – автотранспорт. Соответственно на попадание районов в экологический антирейтинг повлияли близость к дорогам и постоянные автомобильные пробки.

По данным специалистов «Яндекса», хуже всего с загазованностью воздуха в центре Москвы, в районе Садового кольца. А самые плохие показатели на Таганской площади и на Якиманке.

В первом случае на огромной площади, встречается сразу несколько транспортных потоков. А на Якиманку поступает загазованный воздух сразу с нескольких загруженных магистралей – Садового кольца, Ленинского проспекта и ТТК. Свой вклад в загрязнение также вносит и навигация по Москве-реке.