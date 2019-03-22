РИАМО – 22 мар. Центральная пригородная пассажирская компания модернизирует пассажирские платформы на остановочном пункте «Чепелево» Курского направления, так, заменят электронное табло и систему аудиооповещения, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

«С 23 марта пригородные электропоезда, следующие из Москвы, будут останавливаться у временной деревянной платформы. Она возведена на период модернизации пассажирской платформы №1 остановочном пункте «Чепелево» и позволит пассажирам станции продолжить пользоваться пригородным железнодорожным сообщением, несмотря на масштабные строительные работы», – отмечается в сообщении.

Пригородные электропоезда, следующие в Москву, будут по-прежнему осуществлять посадку/высадку с платформы №2.

«В ходе модернизации строители заменят конструктивные элементы и покрытия платформы. Для улучшения информирования пассажиров обновят электронное табло и систему аудиооповещения. Для защиты от дождя и снега здесь установят навесы. Для комфорта маломобильных пассажиров построят пандусы. Также полностью обновится система освещения», – подчеркивается в сообщении.

После завершения модернизации пассажирской платформы №1 запланирована модернизация пассажирской платформы №2 остановочного пункта «Чепелево».