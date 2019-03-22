РИАМО – 22 мар. В родильном отделении №1 городской клиническом больницы имени А.К. Ерамишанцева в столице пройдет день открытых дверей для будущих родителей. мероприятие пройдет 26 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Гости послушают лекцию по акушерско-гинекологической помощи, которую прочитает главный врач Сергей Апресян, профессор, доктор медицинских наук. Он расскажет о подготовке к родам, грудном вскармливании, партнерских родах, вакцинации новорожденных и уходе за ними», – говорится в сообщении.

Также будущие мамы и папы познакомятся с лучшими акушерами-гинекологами и побывают на экскурсии в роддоме.

«Кроме того, посетителей ждет фуршет и розыгрыш призов», – отмечается в материале.

Предварительная регистрация не нужна.

«Гостей будут встречать в 13:00 на первом этаже. Телефон для справок: 8(916)194-17-64», – уточняется на сайте.