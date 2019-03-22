РИАМО (КОРОЛЕВ) – 22 мар. В подмосковном Королеве сотрудница РКК «Энергия» Дарья Жидова стала членом международного экипажа в экспериментальном проекте Sirius-19, сообщается в Instagram-аккаунте Ракетно-космической корпорации «Энергия».

Сотруднице корпорации в составе экипажа в ходе миссии предстоит опробовать различные средства профилактики негативного действия изоляционных факторов, испытать новое оборудование, готовящееся к поставке на борт МКС, провести отработку международной научной кооперации. На выполнение «лунной миссии» отведено 120 суток. Все это время экипаж будет ограничен в общении с внешним миром, а переговоры с ЦУПом будут вестись с задержкой во времени.

«Дарья Жидова – инженер летно-испытательного отдела РКК «Энергия». В «лунной миссии» Дарья назначена испытателем-бортинженером. В 2013 году с отличием окончила Физико-технический факультет Томского государственного университета. Участник и многократный призер научных конференций и семинаров, имеет научные труды», – говорится в сообщении.

Также Дарья – обладательница III разряда по альпинизму и III разряда по скалолазанию. Принимает непосредственное участие в работах по проектированию и испытанию перспективной пилотируемой техники: ПТК нового поколения, Научно-энергетического модуля РС МКС (НЭМ), Лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК).

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) – эксперимент, который реализуется для подготовки к полётам в дальний космос.Главной целью научного проекта Sirius-19 является изучение механизмов адаптации организма человека к условиям 120-суточной изоляции в гермообъекте с искусственной средой обитания, имитирующей космический полет.

В эксперименте принимают участие специалисты Госкорпорации «Роскосмос», РКК «Энергия», ЦПК имени Ю.А. Гагарина, NASA, KBRwyle (США), Airbus DS (ФРГ) и других предприятий аэрокосмической отрасли более чем из десяти стран.