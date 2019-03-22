РИАМО – 22 мар. В апреле в кинотеатре «Звезда» сети «Москино» пройдет Фестиваль мобильного кино, более 120 работ из 37 стран уже поступило к организаторам мероприятия, сообщил в ходе IV Московского культурного форума в пятницу куратор проекта, режиссер мобильного кино Максим Муссель.

«Это, наверное, самый современный, самый динамично развивающийся и самый перспективный, на мой взгляд, вид кинотворчества. Этот процесс набирает обороты. Но главное в нем, опять-таки, на мой взгляд, это демократизация визуального творчества. Каждый из вас, каждый из нас имеет в кармане мобильный телефон, и есть в потенциале возможность создать художественное произведение», – сказал Муссель.

Он дополнил, что фестиваль станет первым международным фестивалем мобильного кино в России.

«Надо сказать, что это вызвало очень большой интерес и у мобильных, и у немобильных кинематографистов по всему миру. Более 120 работ из 37 стран пришло на наш фестиваль», – пояснил Муссель.

Фестиваль пройдет в кинотеатре «Звезда» с 8 по 14 апреля.

IV Московский культурный форум проходит с 22 по 25 марта в Центральном выставочном зале «Манеж». Мероприятие объединяет выдающихся представителей российской культуры, руководителей профильных министерств и ведомств, авторитетных экспертов, а также всех, кто интересуется искусством. Одной из главных тем форума является Год театра в России.