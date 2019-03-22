РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мар. Сотрудники полиции МУ МВД России «Балашихинское» задержали в подмосковном Реутове 42-летнего жителя Твери, которого подозревают в совершении кражи велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городу Реутов МУ МВД России «Балашихинское» обратилась 36-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что из тамбурного помещения дома, расположенного на улице Юбилейный проспект, у нее похитили велосипед. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 42-летний житель Твери по подозрению в совершении данного преступления. Отделом дознания МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.