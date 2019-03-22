РИАМО – 22 мар. С начала текущего года специалисты крупных электросетевых компаний Московской области – АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» в ходе рейдов по предотвращению энерговоровства выявили 1947 случаев незаконного пользования электроэнергией, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

Рейды по выявлению хищения электрической энергии проводятся электросетевыми компаниями регулярно и повсеместно.

«Нарушителям, не оформившим в установленном порядке договоры энергоснабжения с энергосбытовой компанией, предстоит возместить полную стоимость похищенного электричества, с уплатой штрафных санкций», – отмечается в сообщении.

Кроме того, несанкционированные подключения могут перегрузить оборудование электросетевых компаний и вывести их из строя.

«Известны случаи возгорания при перегрузке оборудования трансформаторных подстанций, повлекшие обесточивание населенных пунктов и ремонт оборудования», – подчеркивается в материале.

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов пояснил, что потребление электроэнергии без договора с сетевой компанией служит неконтролируемой нагрузкой на сеть.

«Кроме того, самовольное присоединение в большинстве случаев выполняется с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для здоровья и жизни», – подчеркнул он.

В настоящее время в Госдуме обсуждается дальнейшее ужесточение ответственности за энерговоровство. В случае принятия предлагаемых поправок в Уголовный кодекс, кроме огромного штрафа, за хищение электрической энергии будет грозить до 6 лет лишения свободы.