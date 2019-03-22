РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 мар. Жительница поселения Томилино подмосковных Люберец пожаловалась на частые отключения электроэнергии, сообщается в группе «Томилино VTOMILINO.RU» в соцсети «ВКонтакте».

«Слов нет, в микрорайоне Птицефабрика (поселка Томилино – ред.) мало того, что воду отключают каждый день, так еще и свет. А у нас электроплита и маленькие дети, вот что делать? Беспредел, одним словом», – написала жительница.

На момент публикации получить оперативный комментарий от официальных служб не удалось.