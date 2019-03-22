РИАМО – 22 мар. Сотрудники «Почты России» в Долгопрудном пригласили школьников на экскурсии в отделения почтовой связи в рамках Дня труда, подобная акция проводится в муниципалитете в четвертый раз, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Более 60 ребят ознакомятся с работой почтовых отделений.

«В этом году в профориентационных экскурсиях принимают участие все городские школы. Таким образом около пяти тысяч учеников смогут посетить различные предприятия и организации. В текущем году в муниципалитете установлен своеобразный рекорд: более 20 учреждений пригласили школьников для знакомства со своей деятельностью. Всего будет проведено около 260 экскурсий, которые начались уже с 7 марта и продлятся до конца апреля», – отмечается в сообщении.

Глава Долгопрудного Олег Троицкий добавил, что в городе живут талантливые ребята.

«Очень важно вовремя помочь им сделать правильный выбор профессии», – уверен он.

Такие мероприятия помогают школьникам увидеть себя в будущем и показывают, что за достойными рабочими местами не обязательно выезжать далеко за пределы города.

В свою очередь сотрудники «Почты России» расскажут ребятам о своей работе, о разнице между посылками и бандеролями, важности правильного написания индекса, а также о новинках, которые были внедрены в систему почтовой связи.

«Школьники осмотрят почтовый транспортер, ознакомятся с работой клиентского зала, отделения сортировки, узнают о системе доставки корреспонденции по стране и миру», – перечисляется в материале.

Руководитель УФПС Московской области Надежда Бабичева подчеркнула, что технические новшества, новые виды продукции несомненно, важны.

«Но хочется, чтобы наши гости, молодые ребята, познакомились в первую очередь с замечательными людьми, которые работают на почте. У нас существует много интересных возможностей для самореализации. И надеюсь, некоторые ребята захотят стать частью нашего большого коллектива», – резюмировала она.