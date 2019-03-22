РИАМО – 22 мар. Систему теплоснабжения в городском округе Молодежный проверят после аварии в Воронежской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Такое поручение коммунальным службам дал глава округа Виктор Юткин. Специалистам предстоит проверить исправность системы автоматики, регулирования и предохранительных устройств на котельной.
В Воронежской области 21 марта на улице Школьная в поселке 1-го отделения совхоза Масловский произошел взрыв на газовой котельной.
«По предварительным данным, взрыв произошел из-за прекращения подачи воды в котел. Один человек погиб и двое пострадали», – заключается в материале.
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