РИАМО – 22 мар. Систему теплоснабжения в городском округе Молодежный проверят после аварии в Воронежской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Такое поручение коммунальным службам дал глава округа Виктор Юткин. Специалистам предстоит проверить исправность системы автоматики, регулирования и предохранительных устройств на котельной.

«С целью профилактики аварийной ситуации будет проведен дополнительный инструктаж по охране труда с сотрудниками теплоснабжающей организации, уточнения действий персонала при возникновении нештатной ситуации», – заявил Юткин.

В Воронежской области 21 марта на улице Школьная в поселке 1-го отделения совхоза Масловский произошел взрыв на газовой котельной.

«По предварительным данным, взрыв произошел из-за прекращения подачи воды в котел. Один человек погиб и двое пострадали», – заключается в материале.