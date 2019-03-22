РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 мар. В подмосковном Подольске задержали двух местных жителей, которых подозревают в краже автозапчастей со склада в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от представителя коммерческой организации, занимающейся оптовой продажей автозапчастей, о том, что неизвестные украли с территории складского помещения на улице Индустриальная в микрорайоне Климовск запчасти для грузовых автомобилей. Материальный ущерб составил более 400 тысяч рублей.

«Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по горокругу Подольск в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали двух местных жителей в возрасте 24 и 25 лет. Следственное управление УМВД России по Подольску возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Задержанные находятся под подпиской о невыезде. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.