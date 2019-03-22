РИАМО – 22 мар. В мире стали проводить интенсивную работу по освоению дальнего космоса, Россия сможет посоревноваться с другими державами в отношении будущих пилотируемых программ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас мы входим в новую полосу своеобразного соревнования с ведущими космическими державами в отношении будущих пилотируемых программ, в том числе в дальнем космосе», – сказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что накануне обсуждал с главой РАН Александром Сергеевым полезные нагрузки, которые России предстоит создать для освоения Луны.

«Кроме того, глава «Роскосмоса» пригласил депутатов лично поприсутствовать на предстоящем пилотируемом пуске на космодроме «Байконур». Вице-спикер парламента Сергей Неверов заверил, что депутаты «обязательно воспользуются этим приглашением», – уточняется в материале.

В свою очередь научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин, комментируя заявление Рогозина и рассуждая над тем, сможет ли наша страна составить реальную конкуренцию китайскому, европейскому и американскому космическим агентствам в новой космической гонке, заявил, что все зависит от того, как быстро российские инженеры смогут создать сверхтяжелую ракету.

«Дальний космос – это изучение планет, астероидов и всего прочего. Но сейчас ничем таким мы не можем заниматься, потому что у нас попросту нет носителей, нет ракет, которые бы позволили бы осваивать дальний космос. И пока непонятно, когда они появятся», – отмечает Галкин.

По его словам, «Ангара» так долго создается, что в момент выхода в эксплуатацию, скорее всего, будет уже морально устаревшей.

«И пока ее доведут до ума, очень возможно, что появятся некие новые принципы в движении космических аппаратов», – резюмировал эксперт.