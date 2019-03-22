РИАМО - 22 мар. Участники и гости выставки «Гражданское строительство», которая пройдет в «Доме на Брестской» с 3 по 10 апреля, получат уникальную возможность познакомиться с новым слоем на интерактивной карте Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

На карте будут отражены новые жилые и социальные объекты, построенные в городе за последние 7 лет.

«Интерактивная карта Москвы, которая является самым большим напольным лайтбоксом в Европе, уже несколько лет подряд пополняется новыми слоями, которые проецируются на лайтбокс сверху высокоточными проекторами. Тут уже есть тематические карты с новыми станциями метрополитена или уникальные градостроительные объекты мегаполиса», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на карте можно познакомиться с домами, которые попали в программу реновации жилищного фонда, с реорганизуемыми промзонами, а также с культурными детскими и спортивными объектами города. Всего карта на данный момент отображает около 30 слоев.

«Новый слой, создание которого приурочено к открытию выставки «Гражданское строительство», покажет высокотехнологичные строительные объекты, появившиеся в городе за последние 7 лет», – отметил Левкин.

На карте будет отображено 412 объектов – жилые дома, школы, детские сады, больницы и парковые зоны столицы.

Общая площадь лайтбокса составляет 178 квадратных метров. Здесь показана вся территория столицы, включая Новомосковский и Троицкий административные округа, в масштабе 1:5000.