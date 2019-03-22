РИАМО (БАЛАШИХА) – 22 мар. В подмосковных Балашихе и Реутове сотрудники Госавтоинспекции проводят рейд по выявлению нарушений при перевозке опасных грузов, проверять водителей будут до 24 марта, говорится в сообщении отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период с 18 по 24 марта 2019 года на территории городских округов Балашиха и Реутов проводится оперативно-профилактический рейд «Опасный груз», направленный на выявление и пресечение нарушений ПДД в данной сфере», – говорится в сообщении.

В ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции проверяют транспортные средства, осуществляющие перевозку опасных грузов. Как показывает практика, многие организации игнорируют правила перевозки. Госавтоинспекция напоминает, что водитель должен иметь право на перевозку таких грузов и не может отклоняться от установленного маршрута. Транспортное средство должно быть специально оборудовано и соответствовать требованиям к техническому состоянию.

Водителям, нарушившим правила перевозки опасных грузов, грозит административный штраф в размере до 2,5 тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами до шести месяцев. Должностным лицам, ответственным за перевозку, грозит штраф до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 500 тысяч рублей.

«Отдел ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения: если в потоке движения рядом с вашим автомобилем едет машина, предназначенная для перевозки опасных грузов, не предпринимайте резких маневров, перестроений, заблаговременно показывайте сигналами поворота планируемое направление своего движения. Будьте внимательны и взаимовежливы на дороге!» – добавляется в сообщении.