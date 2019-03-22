РИАМО – 22 мар. Конькобежцы из Подмосковья завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях в Челябинске, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир проходил с 19 по 21 марта.

«Александр Подольский завоевал сразу две золотые медали – на дистанциях 5 тысяч метров и 1,5 тысячи метров, и одну бронзовую – на дистанции 1 тысяча метров. Серебро на 500 метров досталось Руслану Рафикову. В командном зачете мужчины стали вторыми», – отмечается в сообщении.

Женщины также отличились: Ирина Кузнецова стала первой сразу на трех дистанциях – 500, 1,5 и 1 тысячи метров.

«А Елена Еранина завоевала золото на 3 тысячи метров, серебро на 500 и 1 тысячу метров, а также бронзу на 1,5 тысячи метров. В копилке Анны Опытовой по итогам соревнований серебро на дистанциях 1,5 и 3 тысячи метров, бронза на 1 тысячу метров», – перечисляется в сообщении.

В командном зачете спортсменки стали первыми.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков подчеркнул, что спортсмены продемонстрировали очень высокий уровень подготовки.

«Сразу 16 медалей на таких престижных соревнованиях – это отличный результат. Хочу пожелать ребятам дальнейших успехов в их спортивной карьере и новых ярких побед на турнирах еще более высокого уровня», – резюмировал он.