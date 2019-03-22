РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 22 мар. Жителей подмосковного Красногорска проинформируют, как действовать, если им не выдают необходимое льготное лекарство, соответствующие плакаты и стенды появятся в лечебных учреждениях в течение двух недель, сообщила замминистра здравоохранения региона Ирина Солдатова.

В подмосковном Красногорске в пятницу прошел форум «Сильное. Здоровое. Чистое». Участие приняли министр социальных коммуникаций региона Ирина Плещева, глава горокруга Эльмира Хаймурзина, представители общественных палат региона и муниципалитета, министерств и ведомств Подмосковья и администрации Красногорска, общественники. Большой блок вопросов был посвящен здравоохранению.

«На этом форуме мы выяснили, что лекарства есть на складах. Но есть организационные моменты, которые не позволяют сделать эти лекарства доступными для пациентов. Необходим информационный блок – плакаты, стенды, где пошагово нашим жителям будет рассказано, как действовать, если они столкнутся с этой проблемой», – сказала Солдатова.

Она добавила, что в течение двух недель обеспечат все лечебные учреждения информационными носителями. Для того, чтобы пациенты могли решить вопрос, не выходя за стены медицинского учреждения.

Участница форума, представитель ветеранской организации из поселка Нахабино, сообщила, что больные сахарным диабетом жители поселка старшего возраста сталкиваются с тем, что необходимые лекарства не привозят в местную аптеку, и приходится ехать с рецептом в отдаленные населенные пункты.

Солдатова пояснила, что в регионе есть понятие «отсроченного» рецепта. При отсутствии препарата в данной аптеке, фармацевт должен выяснить, есть ли он в других филиалах сети «Мособлмедсервис». Если есть – сделать заявку, чтобы на следующий день его доставили в удобный пациенту филиал. Также можно заказать лекарство на центральном складе.

«Многие жалобы от пациентов поступают из-за того, что люди не знают, что делать, если им отказали в выписке или выдаче препарата. У нас работает горячая линия по выписке и выдаче льготных препаратов. Эти вопросы решаются в режиме онлайн», – сказала Солдатова.

Телефон горячей линии: 8(495)748-48-80.