РИАМО - 22 мар. На дорогах Москвы заторы в вечерний час пик составляют уже семь баллов, пробки наблюдаются на основных магистралях столицы, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент наблюдаются затруднения на МКАД. Также загружены Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо. На некоторых участках этих дорог скорость движения потока упала до 2-10 километров в час.

В центре города традиционно затруднения отмечаются на набережных Москвы-реки, Яузы и Волоотводнго канала. Также автомобилисты стоят в пробках на Тверской улице, Петровке, Сретенке, Моховой, Воздвиженке, Лубянской площади и других.

По прогнозу сервиса, к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в пять баллов, а к 21:00 прогнозируется всего три балла.

В пятницу жителям столицы рекомендовали пользоваться метро, а не личном автомобилем из-за снегопада. В Москве может выпасть около четверти месячной нормы осадков.