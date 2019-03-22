РИАМО - 22 мар. На здании Института русского языка имени Виноградова в столице разместили памятную доску в честь выдающегося советского филолога и ученого Олега Трубачева, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

21 марта на улице Волхонка состоялось торжественное открытие мемориальной доски академику РАН, филологу Олегу Трубачеву. Мемориальная доска создана по инициативе руководства института, где многие годы работал ученый, а также при поддержке международного фонда Славянской письменности и культуры.

«Олег Николаевич – выдающийся ученый, посвятивший свою жизнь изучению русского языка. В 1970-е годы вышла одна из важнейших его работ – «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд». В 1990-е годы Трубачев был избран академиком Российской академии наук. Плоды его обширной деятельности и сегодня остаются актуальными для современной науки. Теперь память Олега Трубачева увековечена в столице», - сказал глава департамента культурного наследия города Алексей Емельянов.

Огромный вклад Трубачева в русскую словесность отмечен многими наградами, среди которых золотая медаль имени В.И. Даля. Авторами мемориальной доски стали известный московский скульптор С.К. Полегаев и архитектор А.С. Окрушко.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители департамента культурного наследия Москвы, молодые ученые, коллеги и родственники Трубачева.